FOTOD | Pärnu lahes triivisid inimesed jääpankadel avamerele

Kiiresti muutuvad ilmaolud pühkisid kahe päevaga Pärnu lahe jääst puhtaks, kahel korral jäid inimesed lahti murdunud jääpankadele vangi ja politsei pidi nad kaldale aitama.

Eile kella 11.30 ajal jäi üks mees kaldast eemale triivinud jääpangale lõksu Valgeranna lähedal. Appi tõttas Pärnu merepäästeüksus, mees toimetati kaldale.

Tunnike hiljem tuli teade, et veel kolm kalameest jäid Valgeranna lähedal jääpangale lõksu. Politsei tõi mehed kaldale.

Pärnu politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Janek Pinta nentis, et hetkel on Pärnu lahe jääolud väga ebastabiilsed. "Põhjatuule mõjul liigub jää kaldast lahti ja triivib eemale, seega on jäälepääs ja jäält mahatulek äärmiselt keeruline. Ilmaprognoos lubab lähipäevadeks jätkuvat põhja-loode tuult ja lõuna-edela tuult, nende tuulte mõjul liigub jää nii kaldast eemale kui tagasi. Seega ei ole mõistlik lähipäevil Pärnu lahe jääle minna" ütles Pinta.