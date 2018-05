FOTOD | Paldiski külje all tõmmati merest välja järsakust alla sõitnud auto. Kuritegu pole põhjust kahtlustada

Paldiskis sõitis kolmapäeval Pakri poolsaarelt merre auto, mille juhikohalt leiti inimese surnukeha. Neil minuteil tõmmati auto merest välja. Politsei ei kahtlusta juhtunus kuritegu ega ka õnnetust, mistõttu menetlust ei järgne,“ ütles operatiivjuht Veiko Randlaine Delfile.

Kolmapäeval kella 17.50 ajal teatati häirekeskusele, et Paldiskis Pakri tuletorni juures on tumedat värvi auto umbes 15-20 meetri kaugusel kaldast tervenisti vee all. Õnnetuspaika reageerinud Põhja prefektuuri merepäästeüksus leidis autost surnukeha.