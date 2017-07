FOTOD | Pakri poolsaare kohal õppuse käigus õhku lastud valgusraketid tekitasid segaduse

Ööl vastu tänast teatati häirekeskusele, et Pakri poolsaare kohal on näha valgusrakette. PPA merevalvekeskus kontrollis radarite abil, kas mõni meresõiduk võib olla hätta sattunud. Täna selgus, et tegemist oli Kalevi jalaväepataljoni õppusega.

Tähelepanelik lugeja teatas Delfile, et Pakri poolsaarelt lasti eile hilisõhtul ja ööl vastu tänast taevasse kümneid valgusrakette. "Kas Paldiskis on õppused?" küsis lugeja. Kuigi merel kasutatakse hädaolukorra tarbeks reeglina punaseid rakette, kontrollis PPA merevalvekeskus ka ühe mureliku inimese hädaabikõnet. Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuigi sõnul teatati täna kella 00.40 häirekeskusele, et Pakri poolsaare taeva kohal on näha rakette. "PPA merevalvekeskus suhtles teatajaga ning tegi kindlaks, et need olid heledad raketid, mis tundusid olevat maalt lastud. Merevalvekeskus kontrollis radari abil, et piirkonnas polnud ühtegi veesõidukit," selgitas Kuik. 1. jalaväebrigaadi teaveohvitser, nooremleitnant Sander Mändoja kinnitas Delfi lugeja kahtlust, et tegemist oli õppusega. Mändoja sõnul toimus eile õhtul ja öösel Pakri poolsaarel Kalevi jalaväepataljoni väliõppus, mille käigus lasti välja valgusrakette. "Tegevuse eesmärk oli õpetada sõduritele liikumist pimedal ajal ning tegevust sattudes valgusraketi mõjupiirkonda," sõnas teabeohvitser. Vastustest selgub, et kaitsevägi ja PPA taolisi õppuseid omavahel ei koordineeri.