FOTOD | Pakri pangalt merre kukkunud auto omaniku otsingutel osaleb üle kümne vabatahtliku

Täna hommikul kell 11 algasid ööl vastu reedet Pakri pangalt merre kukkunud auto omaniku otsingud, millel osaleb üle kümne inimese.

Kohapeal otsinguid juhtiva Operatiivse Otsingugrupi OPEROG esindaja Kaire Kuusiku sõnul on otsingutele tulnud 12–14 inimest.

"Praegu jagasime ala kuude ossa ära ja inimesed läksid gruppidena laiali nendesse osadesse nii ühel pool kui teisel pool (Pakri poolsaare – toim.)tippu," ütles Kuusik.

Praeguseks on leitud üks jalanõu ja jope, ent pole kindel, et need on seotud Pakri pangalt merre kukkunud auto kadunuks jäänud omaniku, 32-aastase Jevgeniga.

Kui kaua otsingud võivad kesta, ei osanud Kuusik esialgu öelda. "See selgub päeva peale," sõnas ta. Kui mingeid vihjeid edasi tuleb, siis jätkuvad otsingud ka homme.