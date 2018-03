FOTOD | Paavsti visiidi tähtsaim osa on missa, millele kutsutakse kõiki

25. septembril külastab Rooma paavst Franciscus Eestit. Ta saabub hommikul Riiast ning kohtub päeva jooksul president Kersti Kaljulaidi ja siinsete noortega ning peab missa.

Just missa on visiidi tähtsaim osa, aga selle aeg ning asukoht pole veel teada. Tarvist on suurt ja turvalist kohta. Katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paasi sõnul oodatakse missale kõiki Eesti katoliiklasi, huvi on näidanud soomlased ja rootslased ning oodatakse ka Peterburist pärit venelasi.

Philippe Jourdan, katoliku kiriku piiskop Eestis, lausus, et vahel küsitakse temalt, miks külastab juba viis aastat ametis olnud paavst Leedut, Lätit ja Eestit, sellal kui pika ajaloo ja suure katoliiklaste arvuga Prantsusmaad ja Hispaaniat pole ta külastanud. Jourdan nentis, et sellele küsimusele ei tea vastust ka tema, seda tuleb paavstilt endalt küsida.

"Paavsti visiit pole tavaline riigipea visiit. Paavst tuleb kohtuma rahvaga," ütles Jourdan. Ta ütles, et paavst on maailmas peamine moraalne ja spirituaalne autoriteet. "Paavstil ei ole võimu, aga tal on autoriteet," ütles Jourdan.



Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna peadirektor Lauri Bambus ütles, et paavsti visiit on sätitud Balti riikide 100. aastapäeva järgi. Ta nentis, et kuna visiit kestab vaid ühe päeva, siis on suur väljakutse kõik sündmused ühte päeva paigutada.

Täpset päevaplaani veel pole, küll aga on teada, et plaanis on kohtumised presidendi, valitsuse liikmete ja kodanikuühiskonna esindajatega.

Jourdan rääkis, et iga piiskop peab käima iga viie aasta tagant paavsti juures oma tööst rääkimas. Kui tema käis kahe ja poole aasta eest Franciscuse juures, küsis paavst väga palju perede olukorra kohta.

See aasta on katoliku kirikus pühendatud noortele. Ilmselt on seetõttu ka Eestis kavas kohtumine kohalike noortega.

Õhtul lahkub paavst tagasi Itaaliasse.