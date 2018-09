FOTOD | Paavst jõudis Peeter-Pauli katedraali kohtuma abisaajatega

Kavas on kohtumine vaestega ja halastajatega, kes neile abi on pakkunud. Erinevatel välisvisiitidel on lisaks noortega kohtumisele kujunenud Püha Isa kokkusaamine vaestega.

Temaga rääkis üheksa lapse ema, kes leidis endale kristluse. Ja rääkis 25 aastat vangis olnud Vladimir, kelle elu olnud "košmaar", kuniks ta ema Teresa halastajaõdedega kohtus.

"Ma usun, et see on ime, millest sina, Vladimir, meile rääkisid. Sa leidsid vennad ja õed, kes andsid sulle võimaluse taas üles äratada oma süda ja näha seda, et Issand on sind otsinud igal hetkel, järjekindlalt, et rüütada sind pidurüüga (Lk 15,22) et pühitseda rõõmuga seda, et igaüks meist on tema armastatud poeg või tütar," vastas paavst abivajaja sõnadele oma kõnes.

Oma kõnes kutsus paavst üles tihendama sidemeid kogu- ja perekonnaga, armastama ja austama üksteist. "Armastus, milles on kaastunnet ja väärikust," jäi kõlama paavsti armastuse-sõnum.