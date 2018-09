Muuhulgas tõestas paavst, et on ka popkultuuriga kursis ning tsiteeris lauljanna Kerli Kõivu laulusõnu. "Nagu armastatud Eesti laulja Kerli on laulnud: "Love is dead."," ütles paavst oma kõnes ning jõudis ka kiirelt järelduseni, et armastus ei ole surnud.

Tsitaat pärineb Kerli Kõivu albumi nimiloost "Love is dead".