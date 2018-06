FOTOD | Päästjad paluvad nädala alguseks uusi vabatahtlikke Vikipalu tulekahju kustutustöödele

Päästjad paluvad jätkuvalt abi Vikipalu metsatulekahju kustutustöödele. Vikipalu metsapõlengu kustutustööd jätkuvad ka uuel nädalal. Ligi 200 hektaril on veel palju tulekoldeid, mis kustutamist vajavad, kuid tulekahju levik on kontrolli all.

Inimestel, kes soovivad kustutustöödel osaleda, palume endast eelnevalt teada anda Päästeameti staabi telefonil 5883 8789. Kõik sündmuskohale saabujad peavad registreerima end juhtimisbussis, kogunemise ajad on kell 11.00, 13.00, 15.00 ja 17.00. Vabatahtlikud peaksid arvestama kustutustööl osalemise ajaks umbes 8 tundi. Alla 18-aastaseid kustutustöödele ei kaasata. Palume inimestel panna selga ilmastikule vastavad riided (pikad riided), jalga saapad, võtta kaasa kindad ja ka sall või rätik, millega on võimalik hingamisteid katta. Teejuhised: Aegviidu Euro Oilist natuke edasi tuleb pööre paremale Nõmme teele (on ka lintidega tähistatud). Sealt sõita tee lõpuni ja siis paremale, kust on juba näha parkla ja staabibuss. Asukoht kaardil