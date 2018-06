FOTOD | Päästjad jätkavad piketti Toompeal

Alates eilsest kahe nädala jooksul piketeerivad Toompeal Riigikogu hoone ees päästjad, kes nõuavad kõrgemat palka.

Oma Toompeal viibimisega soovivad päästjad Riigikogu erakondadele meelde tuletada, et kohtumistel olid nad nõus, et päästjate palgaolukord ei ole normaalne, ning valdavalt nõus, et riigi jaoks ei ole selle probleemi lahendamine juba 2019. aasta eelarvega ülejõu käiv ülesanne.

"Me ootame jätkuvalt otsuseid ja selget tegevuskava, kuidas ja kunas jõuab päästja palk Eesti keskmise palgani!" on päästjad lootusrikkad.

Päästjate põhipalk oli 2017. aastal 808 eurot (885 eurot koos kõigi seadusest tulenevate lisatasudega, samas kui Eesti keskmine palk oli 1240 eurot.