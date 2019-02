FOTOD | Päästeamet võtab kasutusse uued ATVd ja paakautod

„Väikesed, kiired ja maastikusuutlikud sõidukid on eriti vajalikud kevad- ja suveperioodil, kui on rohkesti kulu- ning metsapõlenguid. Just tänu neile suutsime ka möödunud suve põuaperioodil ära hoida mitmete väiksemate tulekahjude paisumise suurõnnetuseks. Teinekord ei ole põlengu kustutamiseks palju vett vajagi, küll aga on oluline saada põlengukohale kiirelt ligi, mida suured ja rasked päästeautod alati ei võimalda,“ selgitas päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Kokku saab päästeamet 33 komplekti, mis koosneb ATVst, kustutussüsteemist ja ATV transpordiks vajalikust haagisest. Kuuerattaveolistel sõidukitel on peal 200-liitrine veepaak ning kustutussüsteem, lisaks on võimalik pumba abil vett võtta ka veekogudest. Vajadusel saab kogu kustutussüsteemi hõlpsalt eemaldada ning sõidukit kasutada esemete või ka kannatanute transpordiks. Eristamiseks on ATVdel peal punased kleepsud ning pääste kirjad, lisaks on sõidukitel ka kollased märgutuled.

28 ATV komplekti leiavad uue kodu päästekomandodes üle Eesti, neli läksid demineerijatele, kel tuleb tihtilugu metsast ja soost käia lõhkekehi välja toomas ning üks päästeameti logistikakeskusesse. Kolm ATV komplekti soetati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel, ülejäänud riigieelarvest.

Lisaks vahetatakse sel aastal uute vastu välja kuus vana paakautot. Uued paakautod on eelmistega üsna sarnased, kuid erinevused on välimuses ja tehnilises võimekuses. Autod on 7,9 meetrit pikkused, uue põlvkonna kabiiniga ning suurema mahuga veepaagiga.