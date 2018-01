FOTOD | Päästeamet hoiatab, et praegu on väga ohtlik jääle minna, läbi jää on vajunud kaks autot

Päästeameti kinnitusel on autoga jääle minek praegu väga ohtlik ja ka ilma autota peab olema ettevaatlik.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs ütles Delfile, et autoga jääleminek on ohutu ainult jääteedel, kui maanteeamet on need liikluseks avanud.

Praegu peab aga olema ettevaatlik isegi ilma autota jääle minekul, sest ilmad on olnud muutlikud ja pealtnäha tugev jää ei pruugi siiski inimest kanda.

Praeguseks on läbi jää vajunud juba kaks autot. Eile vajus Määnikul karjääri katvast jääst läbi sõiduauto Subaru, täna aga vajus Pärnumaal läbi merejää politsei maastur.