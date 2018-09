FOTOD | Päästeamet autasustas vapraid kodanikke, kes on ühel või teisel moel teistele suureks eeskujuks

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tõi välja selle aasta kõige noorema elupäästja Roger Kuura mõtte, et üksteisest hoolimine on ju loomulik — kui kellelgi on abi vaja, siis me peame aitama. „Jah, eelkõige on see loomulik elukutselistele päästjatele, kelle igapäevatööks ongi märgata, hoolida ja aidata. Aga ma leian, et meile kõigile, meile ühiskonnana, teeb ainult head, kui me üksteist rohkem märkame ja rohkem hoiame,“ ütles Kuno Tammearu. „On suur rõõm ja au viibida saalis koos 108 inimesega, kes märkavad, hoolivad ja abistavad. Ma tänan teid kõiki!“

Tänavu austas päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjade üleandmist oma kohalolekuga ka president Kersti Kaljulaid. Tähelepanelikkuse ja hoolivuse eest andis president Kersti Kaljulaid üle 40 elupäästja medalit. Kõige nooremad elupäästjad on 12- ja 15-aastased kooliõpilased, kes mõlemad said elupäästja III klassi medali.

President Kersti Kaljulaid tänas kõiki elupäästjaid, kelle lugudes peegeldub see, kuidas me täna Eestis oma inimesi kaitseme ja päästame. „Meie Päästeameti võimekus reageerida päästesündmustele on muljetavaldav ja ennetustöö on olnud ilmselgelt väga edukas. Ja selles edus on olnud oma roll pea kõigil, kes täna siin saalis istuvad,“ ütles riigipea.