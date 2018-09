FOTOD | Päästeala ametiühing andis Eiki Nestorile üle petitsiooni, et päästjate palk tõuseks nelja aastaga Eesti keskmiseni

"2017. aasta seisuga oli päästja keskmine palk koos kõigi lisatasudega 885 eurot, ilma lisatasudeta 808 eurot. Täna on Eesti keskmine palk 1321 eurot ja sellel hetkel oli ta 1241 eurot. Ehk siis tegelikult Eesti keskmine palk on läinud ikkagi hoogsalt eest ära," ütles Koop Delfile.

1000 euro puhul me jõuab päästjate keskmine riigi keskmisele ainult veidi lähemale, sest tänavu poole aastaga kasvas Eesti keskmine palk 80 eurot ja päästja palk kasvab kavandatava palgatõusuga veidi alla 200 euro. "Kui nüüd järgmisel poolaastal kasvab keskmine palk samamoodi 80 eurot, siis tähendab see, et 160 eurot on sellest palgatõusust juba piltlikult öeldes Eesti keskmine palk maha võtnud," tõdes Koop.

"Aga võrreldes ajalooga on see kaheldamatult suur palgahüpe. Selles mõttes siseminister on teinud väga head tööd," tunnustas Koop siseminister Andres Anveltit.

Päästjate järelkasvu osas ei tohiks Koopi hinnangul muret olla, sest päästekooli grupid on väidetavalt täidetud, kuid palju on ka töölt lahkujaid. Kui tänavu esimese kvartali lõpus oli päästeametis täitmata veidi üle 40 komandotasandi töökoha, siis teise kvartali lõpuks ligines see juba 60-le.

Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga täna toimunud kohtumisega võib Koopi sõnul siiski rahule jääda. "Meie sõnum on edastatud ja me loodame, et kui sellega tegelema hakatakse, siis ta ei kao kusagile paberite hulka ära, vaid on konkreetne dokument, mis ootab konkreetset vastust," ütles ta. "Eelkõige me loodame seda, et meiega võetakse ühendust ja küsitakse siis täiendavaid selgitusi, et millest tulevad meie sellised arvamused, miks me leiame selle nii õige olevat," lisas ta.