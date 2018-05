FOTOD | Opositsioon püüdis Taavi Aasa umbusaldada, katse kukkus ootuspäraselt läbi

Tänasel Tallinna linnavolikogus toimunud linnapea Taavi Aasa umbusaldamise hääletusel toetas ettepanekut 38 volinikku. Umbusalduse läbiminekuks olnuks 79-liikmelises volikogus olnud vaja vähemalt 40 saadiku poolthäält.

Volikogus absoluutset enamust enda käes hoidva Keskerakonna liikmetest polnud kohale ilmunud kedagi peale istungit juhtinud Toivo Tootseni, kes jättis umbusaldusel hääletamata. Samuti polnud kohal Edgar Savisaart, kes valiti volikogusse valimisliidu nimekirjas. Kohal olid seevastu kõik 38 opositsioonierakonna liiget.

Umbusaldamise peamisi eestvedajaid Kristen Michal ütles Delfile, et on umbusaldamise osas aru pidanud ka Keskerakonda kuuluvate volikogu liikmetega. Michali sõnul on nii mõnigi neist ka öelnud, et praeguse linnavalitsuse tööeetika ei ole vastuvõetav. Michal avaldas lootust, et varem või hiljem mõni neist ka seetõttu opositsiooni algatusega kaasa läheb. Selleks oleks vaja kahe keskerakondlasest volikogu liikme häält. Edgar Savisaarega Michal enda sõnul kokkulepet ei otsinud.