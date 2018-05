FOTOD | Opositsioon püüab Taavi Aasa umbusaldada, keskerakondlasi saalis pole

Taavi Aas on väga nutikas ja saab väga hästi aru, mis Tallinnas korruptsiooni-asjus toimub, aga ta eelistab mitte näha, resümeeris reformierakondlane Kristen Michal opositsionääride seisukoha.

Volikogu istung on kulgenud reipas meeleolus, Kristen Michal vastab juba tükk aega küsimustele. Opositsionäärid arutavad selle üle, miks Tallinnas säärane korruptsioon vohab, palju muiatakse rohelistega moodustatud koalitsiooni üle ja loobitakse erinevad kalambuure. Näiteks roheliste liidrit Žüleixa Izmailovat nimetab Kristen Michal läbivalt "Kapten Zuzuks". Jürgen Ligi on Taavi Aasa nimetanud vargabande liidriks. Taavi Aas on probleemi osa, kuivõrd ta ei ole näidanud üles huvi linnasüsteeme puhastada. Inimesena on Taavi Aas aga kõigiti meeldiv, tal on ka väga tore vana Volga, tõdetakse.

Uudis on täiendamisel.