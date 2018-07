Tallinnas Paljassaare poolsaarel Pikakari rannas ujuma minnes ja jalutades tasub ettevaatlik olla, rannas on palju metallijääke.

Delfi piltnik Andres Putting läks õhtul sinna ujuma ja märkas, et rannas on palju metallijääke. Neid on nii kaldal kui vees.

Kust need pärit, on raske hinnata. "Ehk mõnelt laevalt," arvab Putting.