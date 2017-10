FOTOD | Ootamatu puänt Tartu linna koalitsioonilepingu sõlmimisel: allkirjastati ka koostööprotokoll valimisliiduga Tartu Eest

Täna pärastlõunal kogunesid Reformierakonna ja Keskerakonna delegatsioonid Tartu Raekoja saali, et allkirjastada koalitsioonileping. Hiljem sõlmiti ka Reformierakonnd, Keskerakonna ja valimisliidu Tartu Eest vahel koostööprotokoll.

Sõlmitav leping sõnastab põhimõtted Tartu linna järgnevaks neljaaastaseks juhtimisperioodiks. ​

Koalitsioonilepingu allkirjastasid reformierakondlane ja Tartu linnapea Urmas Klaas ning Keskerakonna piirkonna esimees Aadu Must.

Pärast koalitsioonilepingu sõlmimist allkirjastasid Klaas, Must ja valimisliidu Tartu Eest esindaja Tanel Tein koostööprotokolli. "Protokolli sisuks on see, et kolm jõudu ehk Reformierakond, Keskerakond ja valimisliit Tartu Eest, ühendavad Tartu linnavolikogus jõud ja teevad koostööd," sõnas Klaas Delfile.

Valimisliit Tartu Eest kogus tänavu kohalike omavalitsuste valimistel 2086 häält ja nad said volikogus kaks mandaati.

Klaas ütles, et Tartu linnapea koht jääb Reformierakonnale, volikogu esimehe koht aga Keskerakonnale. "Abilinnapead jaotasime järgnevalt: Reformierakonnale jääb kolm abilinnapea kohta ja Keskerakonnale kaks," lausus Klaas.