FOTOD | Omal ajal Savisaare poolt uhkelt avatud linnapood on hetkel suletud

Delfi piltnik käis täna Tallinna linnapoes ehk maakeeli LiPos: vanades, pidulikult avatud ruumides haigutab tühjus ja Lasnamäe turu kalapaviljon on sootuks likvideeritud.

Pood lõplikult uksi ei sulge, ent ilmselgelt oli huvi siiski nii leige, et suurte ruumide ülalpidamine pole enam mõttekas. 15. aprillil avatakse endises kalapaviljonis uus LiPo. Mahult näeb uus avatav pisut väiksem välja.

LiPo pidi pakkuma linna madalaimaid hindu. Juba siis räägiti, et kauplus ei taotle kasumit, vaid on pigem sotsiaalne projekt (peale selle, et tegu oli Savisaare valimiskampaania projektiga). Iga-aastased kahjumid on pumbanud linna eelarvest sadu tuhandeid eurosid.

Selle aasta eelarvesse pole LiPo reale kirjutatud enam ühtegi eurot ja abilinnapea Aivar Riisalu on möönnud, et linnapoele tehakse nii-öelda pehmet maandumist.