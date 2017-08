FOTOD | Olga Ivanova: poliitika on ideoloogiline võitlus, mitte onupojapoliitika ja kohtade jagamine

Keskerakonnaga konkureerivat valimisliitu loovad Edgar Savisaar ja Olga Ivanova kandideerivad kohalikel valimistel mõlemad ilmselt Tallinnas Lasnamäe linnaosas, ütles Ivanova.

Seda, et Savisaar kandideerib Lasnamäel, pidas Ivanova päris kindlaks. Ta lisas, et kuna ta on saanud palju kirjasid oma toetajatelt, milles soovitatakse ka temal Lasnamäel kandideerida, jääb ka tema ilmselt Lasnamäele.

Ivanova on Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juht. Keskerakonna esimees Jüri Ratas arvas, et Keskerakonnaga konkureeriva nimekirja loomise tõttu peaks Ivanova Lasnamäe piirkonna juhi kohast ilma jääma.

Kui nimekirja kaks kõige tuntumat poliitikut kandideerivad mõlemad Lasnamäel, siis tekib oht, et teised linnaosad jäävad nõrgalt kaetuks. Ivanova ütles, et töö käib selle nimel, et ka teistesse linnaosadesse tugevad kandidaadid leida. Täpne info selle kohta, kes kus kandideerib, saab teatavaks ilmselt alles 5. septembril, kui tuleb esitada valimisnimekirjad.



Altkäemaksu võtmisega kohtu all oleval Savisaarel hakkas neljapäeval kohus halb ja ta viidi kiirabiga ära. Ivanova ütles, et Savisaar on nädalavahetusel kodus puhanud, nad kohtusid nädalavahetusel ja Savisaare tervis oli paranenud. Homsel istungil saab Savisaar Ivanova sõnul osaleda.

Järgmiseks avalikuks esinemiseks on Savisaarel planeeritud 25. augustil kohtumine valijatega Lindakivi keskuses, kus tutvustatakse valimisliidu programmi ja uuritakse rahva arvamust. Mõned programmi seisukohad, nagu sundüürnike toetamine, on juba välja öeldud.

Ivanova lootis, et tema valimisliidus kandideerivaid keskerakondlasi ei hakata Keskerakonnast välja viskama, nagu siin ja seal on räägitud. Ta nentis, et tema on erakonna juhatuse liige ja seega saab tema jätkata erakonna juhatuse liikmena ka siis, kui ta erakonnast välja visatakse. Samuti saaks ta väljaviskamise otsuse kongressil vaidlustada. Ta kinnitas, et riigikogus jääb ta toetama Keskerakonna juhitud valitsust.

Kuigi tema nimekirjas on palju keskerakondlasi, on tuntud inimesi nende seas vähe. Ivanova ütles, et seda on inimlikult kerge mõista. Keskerakond on olnud 12 aastat Tallinnas võimul. Osad arvavad, et kõik jätkub nagu 12 aastat, mõned, et Keskerakonna nimekirjas on kindlam volikokku või linnaametisse saada. "See kõik on inimlikult arusaadav," ütles Ivanova.

Milleks on siis uut valimisnimekirja vaja? "Poliitika on ideoloogiline võitlus, mitte onupojapoliitika ja kohtade jagamine. Meil teatud ideoloogiline konflikt Keskerakonnas," ütles Ivanova. Savisaar on varasemalt kritiseerinud, et võimule saades kaotas Keskerakond oma näo ja läks IRLi nägu.

Ivanova ütles, et Savisaare valimisnimekiri on valmis linnavolikogus Keskerakonda toetama, aga selleks tuleb teha koalitsioonileping, kus tuleb kokku leppida, milliseid samme astuda on kavas.

Ivanova ei soovinud spekuleerida, kui palju hääli võiks Savisaare nimekiri valimistel saada.