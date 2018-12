FOTOD | Oleviste Hoolekanne võõrustas pühade puhul vaeseid ja kodutuid

Oleviste koguduse vanempastori Siim Teekeli sõnul on algselt kodututele inimestele mõeldud jõulupuust saanud oodatud üritus paljudele puuduses elavatele inimestele.

"Meie piiri ei tõmba, kust algab kellegi jaoks puudus. Kas sellest, kui inimesel pole oma kodu, ta on üksik pensionär või mingil põhjusel elu hammasrataste vahele jäänud. Kiriku ülesanne on jagada vaimulikku sõnumit kõigile," sõnas Teekel. "Antud üritusel näeme juba aga aastaid, et paljud tulevad Oleviste jõulupuule vaid toidu pärast. On ilmne, et puuduse kannatajate puhul peabki väga tähtis osa kuuluma toidu jagamisele ja nii olemegi jumalasõna ja kontserdi kõrval suurt rõhku pannud jõululõunale ja toidu jagamisele," lisas Teekel.

Oleviste Hoolekanne valmistab kodututele ja vaestele inimestele jõulurõõmu juba 17 aastat. Sooja toitu pakkus Swissotel, kringli ja saikeste eest hoolitsesid Tallinna kesklinna valitsus ja Eesti Keskkonnateenused, maiustuste eest magusatootja Kalev, samuti on alati aidanud kohvilauda katta abivalmis inimesed, kes on toonud küpsetisi ja võileibu.

Kontsert-jumalateenistusele tuli juba 17. aastat lauluga rõõmustama ürituse patroon Reet Linna, keda saatis Aare Jaama; sõdurikodu juhataja Reet Kaljula juhendamisel esinesid jõulumuusikaga ajateenijad kaitseväest. Kuulda sai ka ooperilauljat Pille Lille, Oleviste koguduse liiget Tuuli Heeneyt ning Priit Silda.