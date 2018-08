FOTOD | Õhuvägi jätkab eile väljalastud raketi otsinguid Jõekülas Endla looduskaitseal

Raketti või selle jäänuseid otsitakse kolme kopteriga, An-2 lennuk on valmiduses ja vajaduses liitub otsingutega. Õhuseiredivision on välja pannud ka neli maapealset patrulli, mis kontollivad saadud vihjeid.

Kapten Aivo Vahemets kaitseväe pressiruumist palus inimesi mitte helistada kaitseväe numbrile 717 1900 või hädaabinumbrile 112 seoses infoga, mis puudutab enne 15.44 toimunud sündmuseid, sest need pole raketiga seotud.

Raketi lennuulatus on umbes 100 kilomeetrit. Viimase info kohaselt lendas rakett 40 kilomeetrit Tartust põhja poole. Raketil on enesehävitusrežiim, mis tagab eksilasu puhul selle hävimise õhus. Samuti on võimalik, et rakett plahvatas kokkupõrkel maaga või on tervelt maal. Kes leiab raketi või selle osa, ei tohi seda katsuda, vaid peab sellest kaitseväge teavitama.



Täna keskpäeva paiku tuli infot, et rakett on Endla looduskaitsealal Jõekülast leitud. Vahemets ei kinnitanud, et rakett on leitud. Ta ütles, et Jõeküla piirkonna kohta on tõesti tulnud vihjeid, mida kontrollitakse, aga pole kindlust, et need puudutavad eilset raketti.



"Tahaksime tänada inimesi, kes on helistaunud. Meile on tulnud häid vihjeid, mida on kontrollitud," rääkis Vahemets.