FOTOD | Ohtralt meelehärmi põhjustanud GAG-i uus koolimaja saab viimast lihvi

Vilistlaste ja lapsevanemate vastuseisust hoolimata on Gustav Adolfi gümnaasiumi 1-6. klassi lastele mõeldud Kotzebue koolimaja peagi uueks õppeaastaks valmis.

Tallinna linnavalitsuse info kohaselt eristab traditsioonilisest koolihoonest GAG-i uut õppehoonet see, et maja koridorid pakuvad igal sammul liikumis- ja avastamisrõõmu – seal on jooksurajad, tegevusalad ja istumisalad. Füüsilist tegevust võimaldavad virtuaaltennis, tantsukonsool, põrandamale ja -kabe, ronimis- ja rippumisvõimalus. Koridoridesse tulevad munatoolid, kott-toolid ja mesilaskärje tüüpi puhkealad, kus pikutada.

Kooli hoovi rajatakse loodusaed, mänguala ja rattaparkla. Hoovi ümbritseb ronitaimedega aed. Väliõppeks on avatud aatriumi katus ja mööda keerdtreppe ligipääsetav katuseterrass. Koolil on oma tähetorn.

Koolimaja modernsusest hoolimata ei ole lapsevanemad ja vilistlased uue õppehoone ehitamisega teps mitte rahul olnud. Jaanuaris pöörduti oma murega linnavalitsuse poole.

“Meile jääb selgusetuks, miks on vaja muuta eelmisel aastal 385. sünnipäeva tähistanud ja oma selge vaimsusega GAG järk-järgult suuremaks monstrumkooliks, mingiks mööda linna laiali loobitud “haridusasutuseks”, ütles toona vilistlaste ja lapsevanemate initsiatiivgrupi nimel tehtud pöördumise üks eestvedajaist, kooli vilistlane Märt Kõlli. Kooli direktori Hendrik Aguri vastu tehti ka umbusaldusavaldus.

Vaidlus jõudis ka Tallinna halduskohtusse. Kohus leidis, et kaebajatel ei ole õigust nõuda, et kooli tegevuses ei toimuks muudatusi ja kaebus lükati tagasi.

Gustav Adolfi gümnaasiumi Kotzebue koolimaja asub aadressil Vana-Kalamaja 9. GAG on Eesti kõige vanem kool - see tegutseb aastast 1631.