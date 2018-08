FOTOD | Ohtlikule ülekäigule Tallinna ülikooli ees paigaldati valgusfoorid

Ülikoolihoone ees oleval vöötrajal on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi, kus üle tee läinud inimesed on saanud viga. Kohalikud elanikud on korduvalt rõhutanud valgufooride olulisust ristmikul ning täna paigaldati viimaks ülekäiguraja juurde ka valgusfoorid.