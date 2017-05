FOTOD: Noorsotsid maalisid valgusega Tallinna linnavalitsuse maja seina

25. mai esimestel minutitel toimus Tallinnas Vabaduse väljakul aktsioon, mille käigus maaliti valgusega linnavalitsuse majale Noorte Sotsiaaldemokraatide poolt sõnum.

Kiri, mis hoone esifassaadile projektoriga pandi on lühike: "Vakra tuleb!" Vihjates ilmselgelt Sotsiaaldemokraatliku erakonna tänasele kinnitusele, et tulevatel kohalike omavalitsuste valimistel on SDE Tallinna linnapea kandidaadiks Rainer Vakra. Piirkondade esinumbrite nimed plaanitakse avalikustada lähinädalatel.

Pealtnägija sõnul üritati ilmselt valgusmäng sihtida endise linnapea Edgar Savisaare kabineti akendele, ent tänavavalgustuspost jäi pildile ette ning nõndaks valiti fassaadi kõrgem osa.