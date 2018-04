FOTOD | Nevski katedraalis algas hüvastijätmine metropoliit Korneliusega

Alates tänasest kuni pühapäevani saab Tallinna Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri peakirikus jätta hüvasti eile lahkunud Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliit Korneliusega.

Kornelius (kodanikunimega Vjatšeslav Vassiljevitš Jakobs) sündis 19. juunil 1924 Tallinnas. Ta oli Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eestseisja. Kornelius oli vene õigeusu kiriku kõige vanem piiskop.

Korneliusele lähedal seisnud kirikutegelane ja endine poliitik Jevgeni Tomberg ütles Rus.Delfile, et Korneliuse surm oli ootamatu. Tomberg märkis siiski, et tavapärasel kevadpühade eelsel kokkusaamisel lähedastega oli Kornelius tänavu öelnud, et ei ole kindel, kas nad järgmisel aastal samas ringis enam kohtuvad.

Kornelius nimetati 1948. aastal Haapsalu Maarja Magdaleena kiriku esipreestriks. 1951. aastal lõpetas ta kaugõppes Leningaradi Vaimuliku Seminari ja kolis 1951. aastal sünnimaalt Venemaale Volgogradi, kus ta 1957. aastal aktiivse preestritöö tagajärjel vangi mõisteti. Pärast vabanemist 1960. aastal naases Kornelius Eestisse, kus jätkas vaimulikuna. Peapiiksop sai temast 1995. aastal.