FOTOD | Nestor lubas Armeeniale kodanikuühiskonda tugevdada

Nestor kohtus täna Armeenia välisministri Zohrab Mnatsakanyaniga ning kinnitas, et Eesti on olnud Armeenia järjekindel toetaja ja on ka edaspidi valmis jagama oma kogemusi nii reformide läbiviimisel kui kodanikuühiskonna .

Nestori sõnul ühendavad Eestit ja Armeeniat pikaajalised sõbralikud suhted, mille heaks näiteks on koostöö infotehnoloogia ja kultuuri valdkonnas ning ta avaldas lootust, et parlamentide omavaheline koostöö aitab kindlasti kaasa uutele ideedele ja sidemetele kahe riigi vahel.

Armeenia välisminister andis kohtumisel ülevaate detsembris toimunud parlamendivalimistest, poliitilisest olukorrast ning selgitas riigi edasisi prioriteete. Samuti kõneles ta piirkonna geopoliitilisest olukorrast.

Lisaks Riigkogu esimehele kohtus Armeenia välisminister Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsutiga ja komisjoni liikme Dmitri Dmitrijeviga. Kohtumisel räägiti Armeenia eurointergratsioonist ja leiti, et mõlema parlamendi komisjonid võiksid Euroopa Liidu asjades teha tihedamat koostööd.

Vitsut avaldas lootust, et jaanuaris ametisse astunud valitsus töötab Euroopa Liidu ja Armeenia partnerluslepingu sõlmimise nimel ning sellele järgnevalt saab alustada ka viisadialoogi Euroopa Liiduga.

Armeenia välisministriga kohtus täna ka Eesti-Armeenia parlamendirühma esimees Hannes Hanso ning homme toimub kohtumine riigikogu väliskomisjoniga eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja aseesimehe Keit Pentus-Rorimannusega.