FOTOD | Neljale Kesk- ja ühele Reformierakonna kandidaadile kasvas "uus nina"

"Kaunistuse" on saanud Keskerakonna nimekirjas kandideerivate Mihhail Korbi, Vladimir Sveti, Imre Sooääre ja Mailis Repsi ning reformierakondlase Meelis Solli plakatid.

Kes aktsiooni taga on ja mida sellega öelda soovib, on seni teadmata. Võib-oletada, et plakatite "kaunistamine" on seotud interneti-meemiga, millega viidatakse, et plakatitel kujutatud inimesed on veresuguluses juutidega. Seega võib öelda, et aktsioonil on juudivastane fookus. Ent tegemist võib olla lihtsalt trollimisega.