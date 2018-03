FOTOD | Nelikvedu ja võimas mootor - vaata, milline näeb välja Taavi Aasa uus uhke ametiauto

Tallinna linnakantselei soetas riigihankega linnapea Taavi Aasale uue ametiauto, mida viimane nüüd ka kasutab.

Tegu on nelikveoga Volvo S 90-ga, mille hind 48 325 eurot. Mõni aeg tagasi esitas linnavolinik Annela Ojaste selle masina kohta arupärimise, kus küsis, miks on meeril vaja nii võimsat masinat (185 kilovatti) ja nelikvedu.

Aas kostis, et auto puhul tuleb mõista, et tegemist on Tallinna linnakantselei esindusautoga, mida kasutatakse ka väliskülaliste transpordiks ja see pole kaugeltki ainuisikuliselt linnapea käsutuses.