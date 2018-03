FOTOD | Nelikvedu ja võimas mootor - vaata, milline näeb välja Taavi Aasa uus uhke ametiauto

Tallinna linnakantselei soetas riigihankega linnapea Taavi Aasale uue ametiauto, mida viimane nüüd ka kasutab.

Tegu on nelikveoga Volvo S 90-ga, mille hind 48 325 eurot. Mõni aeg tagasi esitas linnavolinik Annela Ojaste (SDE) selle masina kohta arupärimise, kus küsis, miks on Tallinnas Mähel elaval Aasal vaja üle 150 kW (loe 185 kW) võimsa mootoriga ja nelikveoga sõidukit Tallinna linnas liiklemiseks.

Aas kostis, et tal on hea meel, et nad said suurema ja mahukama salongiga masina, mis maksab vähem kui senine auto.

"Antud auto puhul on oluline mõista, et tegemist on Tallinna linnakantselei esindusautoga, mida kasutatakse ka väliskülaliste transpordiks ja see pole kaugeltki ainuisikuliselt linnapea käsutuses," lisas Aas.

"Teie mainitud võimsus ei ole Tallinna tänavatel liikuvate autode puhul kindlasti mitte haruldane, eriti arvestades, et tegu on suure esindusautoga."

Täna täpsustati linnakantseleist, et täpne number on siiski 173 kilovatti, mitte 185, millele viitas Ojaste.