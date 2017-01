FOTOD: Narva-Jõesuu ja Vaivara elanikekampaania loosiauto võitja elab USA-s

Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla kampaania „Naaber, aita!” auhinnaks olnud auto leidis Narvas toimunud loosi tahtel omaniku, kes elab juba aastaid Ameerika Ühendriikides. Täna andis Vaivara vallavolikogu esimees Heiki Luts auto pidulikult üle võitja pojale.

Detsembri keskel käivitatud kampaania eesmärk oli kokku saada kahe omavalitsuse liitumisel haldusreformi seadusega nõutavad 5000 elanikku, kuna kahepeale oli neil elanikke 4553.

Kampaania lõppedes loositi 10. jaanuaril kõigi 2017. aasta 1. jaanuari seisuga linna ja valla elanike nimekirjas olevate inimeste vahel välja maastur Subaru Forester. Võidu sai Narva-Jõesuu elanike registrisse kuuluv Jelena Orehhova, kes elab aga juba aastaid USA-s. Volituse alusel käis täna võiduautol järel Orehhova poeg Aleksandr Serdjuk.

Mehele andis auhinna üle Vaivara vallavolikogu esimees Heiki Luts, kelle andmetel elab Aleksandr Tallinnas ja tal on oma sõiduk olemas. Küll aga tuleb peagi Eestisse ka mehe ema, kes Eestis viibides oma võiduautoga usutavasti sõitma hakkab. Täpsemalt arutavad Jelena ja Aleksandr auto kasutamise üle vast siis, kui Jelena Eestisse jõuab.

Enne kampaaniat elas liituda soovivates omavalitsustes kokku 4553 inimest, kampaaniaga tõusis elanike arv 240 inimese võrra, nii et puudu on umbes 200 elanikku. Ühineda soovivad omavalitsused on esitanud valitsusele taotluse, et neil lubataks moodustada uus omavalitsusüksus hoolimata sellest, et 5000 elaniku nõue pole täidetud.