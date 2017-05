FOTOD: Mustamäe kortermaja põleng: üks korter sai rängalt kahjustada, teised vähem

Laupäeval toimus Mustamäel Vilde teel suur tulekahju, milles põles maha üks korter. Selle tagajärjel on korter täielikult varemetes, aga teised tulekahjustusi saanud korterid on võimalik korda teha.

Põlenud korteri aken on kilega kaetud ja ka üleval pool olevate korterite akende juures on näha, et põleng levis ka sinna.

Peamiselt sai siiski kahjustada just mainitud seitsmendal korrusel asuv korter. Seda kinnitasid ka mitmed majaelanikud.

Millest põleng alguse sai, on selgitamisel.