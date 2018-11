FOTOD | Mulkide uueks vanemaks määrati õunasortidega skeemitanud Siim Kabrits

Endise riigikogulase ettevõte Mulgi Õun müüs õun "Renett" ja "Kuldrenett", mis ei olnud need samad õunad, mis kasvasid ettevõtte tootmisaias. Mulgi Õun OÜ on Eesti suurim õunakasvataja.

"Õunasordid ei vastanud oma tunnuste poolest turustatud õuntele, lisaks ei olnud võimalik õunte pärinemist antud aiast tõendada dokumentide alusel," selgitas mullu põllumajandusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Annika Kubja ERR-ile.

Mulgi Õunast 50 protsenti kuulub osaühingu Aran PM kaudu marjakasvatajana tuntud Paavo Otsusele. Aran PM on tegevusalana märkinud muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatuse. Praeguseks on Kabrits oma osalusest firmas loobunud.

Kabrits ise kiitis pressiteate vahendusel, et oma igapäevases elus ettevõtjana tegeleb ta loodustoodete ekspordiga. Mulkide aunimetuse pakkumine, mida talle tegid omavalitsuste juhid, tuli talle üllatusena. Kuigi tegemist on vabatahtliku tööga, millega kaasneb suur vastutus, otsustas Kabrits talle usaldatud ametikoha vastu võtta. Ta märkis, et soovib leida uue energia, millega kolmest omavalitsuses koosnev piirkond ka kasu saaks.

Kabrits kuulub Isamaa erakonda.