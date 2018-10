FOTOD | Muinsuskaitse valis välja tänavused arhitektuuripärlid. Võitjate hulgas ka uusehitised

1910. aastal ehitatud esinduslik Grand Hotell seisis tühjana viimased 20 aastat. Terve põlvkond oli juba harjunud nägema seda uhket hoonet Laidoneri platsi ääres laguneva "kolemajana". On suur rõõm, et see Viljandi muinsuskaitseala pärl on vääriliselt restaureeritud ja oma algse funktsiooni tagasi saanud. Hotelli kaasaegsed lisandused on kõrge arhitektuurse kvaliteediga ning vääristavad ajaloolist hoonet.

9. Lümandu mõisa valitsejamaja

Omanikud Andres ja Katrin Ella

Tegu on Nõukogude ajal kapitaalselt ümber ehitatud ning rikutud hoonega, mis nüüd on endisaegselt taastatud. Suuresti võib seda nimetada rekonstrueerivaks lähenemiseks, kuid antud kontekstis, mõisa peahoone vahetus läheduses, on see lähenemine end õigustanud. Hoone on kohandatud koduks. Oleme lootusrikkad, et see vaheetapp ja tunnustus julgustavad tegusaid omanikke liikuma edasi Lümandu mõisa peahoone juurde ja võibolla järgmistel aastatel õnnestub tunnustada omanikke juba hästi taastatud mälestise kategoorias.

HÄSTI KAVANDATUD UUSEHITIS AJALOOLISES KESKKONNAS

10. Maarjamäe lossi väliala, filmimuuseum ja hoidlahoone, Tallinn

Ajaloomuuseum; projekteerija BOA OÜ (koos Innopolis Insenerid Oüga); maastikuarhitektuurne projekt OÜ Lootusprojekt

Ajaloomuuseum on Maarjamäe lossi juurde rajanud efektse muuseumipargi, milles on omale sobiva koha leidnud nõukogude-aegsete monumentide kogu. Ka raske pärandiga on oluline tegeleda ning seda eksponeerida - pjedestaalilt alla toomine ning piiramisrõngasse või ringmängu asetamine on selleks tabav ja tark võimalus. Samuti väärivad esiletõstmist suvemõisakompleksi struktuuri ja mahtudega hästi kokku sobitatud uued filmimuuseumi hooned ning diskreetselt ent ennekõike laste jaoks äärmiselt põnevalt ja mänguliselt lahendatud väliala.

11. Palamuse kihelkonnakooli-muuseumi külastuskeskus

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum eesotsas direktori Arne Tegelmanniga; projekteerija ÖÖ-ÖÖ Arhitektid OÜ

Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonnamuuseum on samuti läbi viinud korraliku uuenduskuuri - peale ajaloolise kihelkonnakoolihoone restaureerimise on ehitatud ka kaasaegne külastuskeskus. Tunnustame lähenemist, et mälestis on säilitatud võimalikult autentsena ning kõikvõimalikud tänapäevased funktsioonid, mis vanasse majja ilma seda rikkumata hästi ära ei mahuks, viidud pigem uude majja.

12. Vastseliina piiskopilinnuse palverändurite maja

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus; projekteerija KAOS arhitektid OÜ