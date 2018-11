FOTOD | Misso vabatahtlikud päästjad said uue depoohoone

Tõsisema hoo sai ettevõtmine sisse eelmise aasta kevadel, kui siseminister Misso vabatahtlikke külastas ning vallavalitsusega nõu pidas. „Siseminister Andres Anvelt kinnitas kohalikele poliitikutele, et Misso vabatahtlike roll päästeameti partnerina ei kahane ning otsitakse võimalusi riigipoolseks toetuseks,“ rääkis Misso vabatahtlike üks eestvedaja Indrek Ülper. „Siseministri kõrval kuulub meie sügav tänu Võrumaalt pärit riigikogu liige Kalvi Kõvale, kelle abil meie ettevõtmine samuti riigiasutuste juhtide tähelepanu pälvis ning valla juhtidele projekti toetamiseks julgustust andis.“ Misso valla heakskiidul alustatud ehituse rahastamise võttis haldusreformi järel üle Rõuge vald, kelle juhtimisel hoone ehitamiseks hange korraldati. Kogu hoone läks maksma 220 tuhat eurot, millest vald tasus 130 tuhat. Ülejäänud summa saadi projektide kaudu ning ehitust toetati läbi päästeameti riigi rahadega.

Misso vabatahtlike vastvalminud majas on olemas kaasaegsed kommunikatsioonid, pesemisvõimalused, autonoomne küttesüsteem, saun, kööginurk, riiete pesemise ja kuivatamise võimalused ning piisavalt ruumi kaasaegsema Scania baasil ehitatud päästeauto jaoks, mis Päästeametilt hiljuti saadi. Indrek Ülper ütles, et Misso pritsumehed on aktiivsed ja arenevad ning uued aktiivsed ja hästi motiveeritud liikmed on komandos alati oodatud. „Uues depoohoones on eraldatud nurk Misso noorte tehnikaringile,“ ütles Indrek. „Loodetavasti pakub iganädalaselt koos käima planeeritud tehnikaring kogukonna noorematele pereliikmetele meeldivat ja arendavat ajaviitmist ning äratab neiski soovi tulevikus vabatahtlikega liituda.“