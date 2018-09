FOTOD | Mis saab Vabaerakonnast? Juhatus otsustas, et erakorraline üldkoosolek toimub, aga uut juhatust ei valita

Sisekriisis vaevleva Vabaerakonna häälekandja Vabauudised kirjutas täna kell 21, et 6. oktoobril toimuval erakorralisel üldkoosolekul uut juhatust ei valita.

"Valitakse erakonna esimees ja täiendavad juhatuse liikmed," märgiti juhatuse koosoleku blogis.

Erakonna esimees Andres Herkel teatas, et ta astub enne erakorralise üldkoosoleku algust tagasi.

Anonüümseks jääda soovinud vabaerakondlase sõnul tähendab selline otsus Vabaerakonna lõppu. "Kui Kaul Nurm saab esimeheks, töötaks juhatus tema vastu, ja kui esimeheks valitakse tagasi Andres Herkel, jätkub praegune rahulolematus," ütles ta Delfile.

Erakorralist üldkoosolekut nõudnud ja värskelt Vabaerakonna juhatusest välja astunud Vahur Kollom ütles ERR-ile, et avalduse esitanud 74 Vabaerakonna liiget on väga üllatunud. "See oli avalduse esitajate jaoks üllatus ja šokk. Meie palvest on mööda mindud. See ei olnud koosoleku kokku kutsujate eesmärk. Eesmärk oli uue esimehe ja juhatuse valimised," rääkis Kollom.

Kollom märkis, et üldkoosolekult juhatuse valimise välja jätmise otsustamiseks toimus hääletus.

Kollom ei osanud öelda, mis nende edasised sammud on. "Me peame nende 74 inimesega läbi arutama, mis me edasi teeme," lausus Kollom.