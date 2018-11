FOTOD | Minskis toimuva Junior Eurovisioniga on ametis ka 13 eestlast

"Ükski Lõunavete korralik jahisadam ei ole täielik ilma vähemalt kahe päevitunud ning soolastest meretuultest pleekunud peaga eestlaseta, kes ootavad oma viimase kirjutise eest tšekki." - nii on kirjaread ritta sättinud Ernest Hemingway oma 1937. aastal ilmunud romaani "Kellel on ja kellel pole" (To Have and Have Not), peatükis number 24.

Vähesed aga teavad, et juba 16. korda korraldataval Junior Eurovisionil (jah, selline lauluvõistlus on tõepoolest olemas alates 2003. aastast) teevad juba aastaid tele- ja korraldustööd mitmed eestlased. Kokku on meid siin 13 inimest.

Tarmo Krimm, pikaaegne telehunt, kes enamjaolt kaadri taga asjatamas on Eurovisioniga seotud juba 2000. aastate algusest, kui kodumaal tuli korraldada mainitud rahvusvaheline laulukarussell, tema on inimkeeli kogu produktsiooni juht. Suhteliselt bosside boss siis seekord.

Marek Miil, üks noortest ja parimatest tegijatest režisööridest, istub seekord Minskis telebussis ja vastutab ise oma peaga toodetava telepildi eest, mida siis loodetavasti miljonid silmad pühapäeval Euroopas näevad. Temal on see juba teine kord seda teha.

Marek kamandab kokku 16 kaamerat ja muu hulgas ka steady-kaameraga jooksvat Janar Volmerit, kes alles läinud esmaspäeval Minskist kõne saanuna juba õhtul kaameraga mööda lava jooksis. Tuli ruttu reageerida, sest üks operaator tuli välja vahetada ja Janar tuligi appi. Talle on see sellises mastaabis töötada esmakordne kogemus ja mees kinnitab ka ise, et suur ja võimas on kogu see üritus ikka küll.

Gert Kark, mees, kes EBU (Euroopa Ringhääling Liidu) projektijuhina kõigel silma peal hoiab, on samamoodi juba üsna mitmel Eurovisionil sama tööd teinud. Temal selja taga kolm suurt ja kaks väikest Eurovisioni. Väike siis Junior, nagu nimest võiks aimata.