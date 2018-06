FOTOD | Milline on Eesti 15 aasta pärast? Toimus strateegia "Eesti 2035" avaseminar

Enam kui 200 juhti, tippeksperti ning arvamusliidrit rohkem kui 130st era-, kolmanda ja avaliku sektori organisatsioonist osaleb täna strateegia „Eesti 2035“ koostamise avaseminaril, kus tutvustatakse strateegia loomise plaani ning võimalusi selles kaasa lüüa.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et läheksime kiiresti muutuvas maailmas tulevikule vastu ühtsena ja sildu ehitades. „Palju on küsitud, milline on meie Eesti tulevikunägemus ja unistus nüüd, kui oleme juba 27 aastat iseseisev riik ning palju saavutanud. Uued tehnoloogiad ja muutused ühiskonnas annavad võimalusi, millest veel paarkümmend aastat tagasi ei osanud unistadagi, ning toovad samas ka probleeme, millega aegsasti tegelemine mõjutab tulevikus meie elukvaliteeti väga märkimisväärselt.“

Ratas ütles, et peame vaatama kaugemale valimistsüklitest või koalitsioonilepingutest. „Strateegia „Eesti 2035“ koostamine annab selleks võimaluse. Järgmise pooleteise aasta jooksul on nii ekspertidel kui ka kõigil teistel meie inimestel võimalus osaleda riigi suurte eesmärkide kokku leppimises. Ühtegi ideed ei tohi kergekäeliselt laualt maha lükata. Olen veendunud, et jõuame strateegialoome käigus lähemale kitsaskohtadele, eesmärkidele ja lahendustele, mis aitavad viia Eesti edukalt aastasse 2035,“ rõhutas peaminister.