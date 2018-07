FOTOD | Millal mädanev Merirahu sild ometi korda tehakse?

Tallinna servas noobli Merirahu elurajooni juures asuv Merirahu sild on hirmsasti määndunud, liimpuidust osa pehkinud ja selle tõttu on silla peal kõndimine ohtlik. Millal hirmus sild ometi ära parandatakse, küsis Delfi Tehnilise järelvalve ametist.

Ameti avalike suhete spetsialist Anu Võlma ütles, et silla parandamist peab veel omajagu ootama, seni võivad inimesed rahumeeli altpoolt tugedega stabiilsemaks sätitud mädaneva silla peal kõndida.

Paikvaatluse käigus tuvastati, et silla liimpuittalade puitosa on pehkinud ning ohutuse tagamiseks vajab sild kahjustuste ulatuse täpsustamist ja remonti. "Praeguseks on silla omanik Merirahu Sadam AS silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks sõlminud ehitusettevõttega töövõtulepingu. Asendatavad puitkonstruktsioonid on tehasest saabunud ja rekonstrueerimistööd teostatakse 2018. aasta jooksul," ütles Võlma.

Foto: Vallo Kruuser

Ta lisas, et Merirahu Sadam AS tellis silla täpsema seisukorra hindamiseks ekspertarvamuse, millega anti suunis kuni puitkonstruktsioonide vahetamiseni toestada sild kandvate tugitornidega.

"Omanik seda ka tegi ning sellega on silla otsene varisemisoht likvideeritud."