FOTOD: Mikser USA presidendi julgeolekunõunikule: NATO heidutusvõimet tuleb tugevdada

Välisminister Sven Mikser rõhutas eile Washingtonis toimunud Balti välisministrite kohtumisel USA presidendi julgeolekunõuniku H. R. McMasteriga NATO heidutusvõime ja transatlantilise koostöö tugevdamise vajalikkust.

Balti välisministrid kinnitasid, et Balti riigid võtavad kaitsekulutustega seotud kohustuste täitmist tõsiselt ning tänasid USAd panuse eest regiooni julgeolekusse. „Liitlaste kohalolu meie regioonis annab selge signaali NATO ühtsusest ja solidaarsusest,“ ütles Mikser. „Praegusel hetkel on oluline NATO heidutusvõimet veelgi tugevdada ning seda nii maal, merel, õhus kui ka küberruumis,“ rõhutas välisminister.

Küberjulgeolekust rääkides rõhutas Mikser transatlantilise koostöö tõhustamise vajalikkust. „Küberjulgeolek on tänapäeva konfliktide puhul oluliseks dimensiooniks ning Eesti on valmis USA ja teiste liitlastega selles vallas koostööd veelgi tihendama,“ ütles ta.

Välisminister Mikser kinnitas, et USA ja Euroopa ühine jätkuv panustamine Ukraina kriisi lahendamisse on oluline. „Peame tegutsema ühiselt selle nimel, et Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus saaks taastatud,“ ütles välisminister.

Kohtumisel räägiti ka terrorismivastase võitluse ja rahvusvahelise koordinatsiooni tugevdamise vajalikkusest. Samuti peatuti olukorral Afganistanis, Süürias ja Iraagis.

Välisminister Mikser kohtus koos Balti kolleegidega ka USA kongressi Esindajatekoja relvajõudude komitee esimehe Mac Thornberryga, kellega arutati USA Euroopa heidutuse tugevdamise initsiatiivi, küberohtude ja terrorismivastase võitluse tõhustamise teemasid. Lisaks osalesid välisministrid Heritage Foundationi ümarlaual USA administratsiooni ametnikega, mille raames arutati julgeolekuolukorda regioonis.