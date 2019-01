FOTOD | Mikser Ukrainas: abi tulemuslikumaks suunamiseks on vaja mõista olukorda kohapeal

Selle külastusega soovisid välisministrid saada paremat ülevaadet julgeoleku- ja majandusolukorrast ja abivajadustest Ukraina idapoolsetes regioonides, eeskätt Aasovi mere piirkonnas. „Eesti jätkab piirkonna toetamist nii poliitilisel tasandil kui ka läbi arengukoostöö. Aasovi mere piirkonna elanikel tuleb kokku puutuda igapäevaste väljakutsetega – puhte vee ja kütte puudumine on vaid mõned näited. Eesti on aastaid toetanud UNICEFi tegevusi Ida-Ukrainas, sellel aastal näiteks 400 000 euroga, sealhulgas puhta joogivee tagamiseks. On oluline mõista olukorda kohapeal, et suunata oma abi veelgi tulemuslikumalt,“ sõnas Mikser.

Ukraina on olnud üks Eesti abi prioriteetsetest sihtriikidest juba üle 10 aasta. Alates Ukraina sõja algusest 2014. aastal on Eesti abi kordades kasvanud. Aastatel 2014-2018 ulatus Eesti abi Ukrainale ligi 11 miljoni euroni. 2018. aastal oli töös ligi 40 projekti.

*Esialgse plaani järgi toimuma pidanud Mariupoli külastus jäi ära, kuna halvad ilmastikuolud ei lubanud Mariupolis maanduda.