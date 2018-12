FOTOD | Mikser OSCE väliministrite kohtumisel: me kõik soovime, et Ukrainas saabuks rahu

„Kahjuks oleme täna tunnistajateks sellele, et pühendumus meie ühistele väärtustele on hakanud kahanema ning mõned riigid hoiavad kõrvale endale võetud kohustuste täitmisest. See õõnestab julgeolekuolukorda tervikuna,“ sõnas välisminister Mikser. „Regiooni suurimas julgeolekuorganisatsioonis nagu OSCE peame me rääkima nendest probleemidest ausalt ja avatult,“ rõhutas ta.

Mikser väljendas oma sõnavõtus muret Ukrainas toimuva üle. „Pingete eskaleerimisega Aasovi merel jätkab Venemaa Krimmi illegaalse annekteerimise põlistamist ja agressiivse käitumise laiendamist, rikkudes sellega rahvusvahelist õigust ning Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust,“ sõnas Mikser. „Kutsume Venemaad üles viivitamatult vabastama laevad ning nende meeskonnaliikmed ja tagama vaba läbipääsu Ukraina ja teiste riikide laevadele Kertši väinas ja Aasovi merel vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Me kõik soovime, et Ukrainas saabuks rahu,“ ütles välisminister.

Välisminister viitas ka Mägi-Karabahhis, Moldovas ja Gruusias toimuvale, rõhutades, et rahvusvaheline kogukond peab püüdlema rahumeelsete lahenduste poole nende kestvate konfliktide osas. Mikser rõhutas lisaks ka inimõiguste ja fundamentaalsete vabaduste austamist, mis on turvaliste ja rahumeelsete ühiskondade eelduseks.

Ürituse äärel kohtus välisminister Mikser Moldova, Armeenia, Tšehhi, Kasahstani, Kanada ja Kirgiisi Vabariigi välisministriga ning OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku Lamberto Zannieriga.