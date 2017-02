FOTOD: Mikser kinnitas Ukraina välisministrile, et Eesti ja Euroopa ei jäta Ukrainat üksi

Välisminister Sven Mikser kohtus New Yorgis Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga

Täna New Yorgis Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga kohtunud välisminister Sven Mikser rõhutas, et nii Eesti kui ka kogu Euroopa Liit seisavad kindlalt Ukraina selja taga.

Välisministrid arutasid olukorda Ida-Ukrainas, Ukraina reformiprotsessi ja integratsiooni Euroopa Liiduga. Välisminiser Mikser rõhutas, et hiljutine sõjategevuse hoogustamine Ida-Ukrainas Avdijivka ümbruses oli Minski lepingute selge rikkumine. "On selge, et seni, kuni Ukraina territoriaalset terviklikkust ei ole taastatud ning sõjategevus Ida-Ukrainas kestab, peab Lääne põhimõttekindel poliitika, sealhulgas Venemaale kehtestatud sanktsioonid, jätkuma," kinnitas ta. Mikseri sõnul tuleb olukorra halvenemisel olla valmis ka sanktsioonide tugevdamiseks.

Mikser taaskinnitas oma kolleegile, et nii Eesti kui ka kogu Euroopa Liit seisavad kindlalt Ukraina selja taga. "Ukraina võib meie toetusele kindel olla - seda nii Vene agressiooni vastu seismisel kui ka reformide elluviimisel," ütles välisminister ning lisas, et eelmise nädala ELi välisministrite kohtumisel sai kinnitust tahe jätkata Ukraina suhtes ühtset poliitikat, toetada riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning reformiprotsessi. "Ukraina on vaatamata jätkuvale agressioonile teinud olulisi edusamme riigi reformimiseks nii majandus-, rahandus- kui ka energiasektoris," märkis välisminister Mikser ning innustas Ukrainat reforme jätkama.

Ukraina on ka 2017. aastal Eesti üks arengukoostöö prioriteetsemaid sihtriike. Lisaks eraldas Eesti eelmisel nädalal seoses humanitaarolukorra halvenemisega Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu olukorra leevendamiseks Ida-Ukrainas kokku 400 000 eurot.

Euroopa Liidu ja Ukraina suhetel peatudes ütles Mikser, et Eesti toetab võimalikult kiiret viisavabaduse rakendamist Ukrainale, samuti EL-Ukraina assotsieerimislepingu lõplikku ratifitseerimist ja selle jõustumist. Kohtumisel arutati lisaks idapartnerlusega seonduvat, mis on Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteet.