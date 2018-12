FOTOD | Mikser Gruusia parlamendi spiikrile: meie sõprus püsib tugevana

"Sõprus meie kahe riigi vahel püsib tugevana. Meil on juba suurepärane koostöö kaitse-, hariduse- ja IKT valdkondades, samuti kultuuriküsimustes. Peame leidma võimalusi ka majandussuhete potentsiaali paremaks ära kasutamiseks," sõnas välisminister Mikser. Ta tõi välja, et Gruusia on Eesti jaoks ka arengukoostöö prioriteetriik, hetkel on Gruusias Eesti arenguabi toel käimas 21 projekti.

Mikser kinnitas Eesti jätkuvat toetust Gruusia euroatlandilisele integratsioonile. "Gruusia on teinud suuri edusamme oma seaduste reformimisel ning püsib kindlalt NATO ja ELi kursil. Oluline on seda suunda hoida ja reformidega jätkata," sõnas välisminister. Novembris Gruusias toimunud presidendivalimiste valguses rõhutas aga Mikser tasakaalukama poliitilise keskkonna tekkimise olulisust ja rahvusvahelise vaatlusmissiooni poolt viidatud vajakajäämistega tegelemise vajadust.

Välisminister rääkis spiikriga ka juba 10 aastat kestvast Venemaa agressioonist Gruusia territooriumil. "Me ei tagane sellest, et Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on Gruusia lahutamatud osad ning jätkame selle küsimuse tõstatamist rahvusvahelisel tasandil," sõnas Mikser. Kohtumisel räägiti ka Aasovi merel toimuvast, mille puhul mõistsid pooled Venemaa käitumise üheselt hukka.

Lisaks rääkisid välisminister Mikser ja spiiker Kobakhidze strateegilise kommunikatsiooni olulisusest ja idapartnerluse lähenevast 10. aastapäevast.