FOTOD: Miinijahtija Sakala sai uue komandöri

Täna Miinisadamas aset leidnud tseremooniaga määras mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska miinijahtija Sakala uueks komandöriks kaptenmajor Annes Babenko.

"Usun, et Sakalal läheb hästi," ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska oma pöördumises laevaperele. "Olen kindel, et kaptenmjajor Babenko on igati kohane, sobilik ja pädev oma ametipositsioonile."

Kaptenmajor Annes Babenko on mereväes alates 1999. aastast. Viimati teenis ta miinijahtija Admiral Cowani komandöri abina, võttes aasta algul osa ka NATO 1. alalise miinitõrjegrupi tegevustest. Varasemalt on ta olnud staabi- ja toetuslaeva Tasuja komandör; ta on teeninud ka staabiohvitserina mereväe laevastiku operatsioonistaabis. 2006. aastal lõpetas ta Rootsi Kuningliku Mereväeakadeemia laevaohvitseri erialal. 2014. aastal lõpetas ta Läti Kaitseakadeemias staabiohvitseride keskastmekursuse ning 2015. aastal Belgias miinisõjakooli.

Miinijahtija Sakala on üks Eesti mereväele kuuluvatest Sandown-klassi miinijahtijast. Ühtlasi on Sakala esimene Eesti mereväe laev, mis ületas Atlandi ookeani. Sakala sõsarlaevad on miinijahtijad Ugandi ja Admiral Cowan.

Lisaks kuulub mereväe sõjalaevastikku miinitõrjeoperatsioonidel rakendatav Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaev Wambola, mis on käesoleval poolaastal arvatud staabiplatvormina NATO 1. alalise miinitõrjegrupi koosseisu.