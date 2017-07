FOTOD | Metsikud järjekorrad: parvlaev Tiiu on rivist väljas ning Hiiumaalt mandrile pääsemine on paras katsumus! Öösel tuleb lisareis

Hiiumaalt mandrile pääsemiseks tuli täna oodata tunde ning põhilaeva rikke tõttu ei kehti lugejate sõnutsi enam ka kõik eelmüügist ostetud piletid.

TS Laevad kinnitas eile meediale, et Tiiu hetkel ei sõida, kuna sai viga, puudutades juhtimisseadme rikke tõttu merepõhja või kive. Laeva asendab Regula, kuhu autosid mahub Tiiuga võrreldes kolmandiku võrra vähem.

Firma kodulehel seisab, et seetõttu võib ka e-piletiga maha jääda ning võimalik on saada järgmistele väljumistele. Lisaks Regulale sõidab Heltermaa-Rohuküla liinil ka Leiger.

Üldjärjekorras on olukord keerukam. "Tulime kell 15.30 järjekorda ning siis teenindaja ütles, et kui hästi läheb, siis 23.30 saame peale. Kuna algsed broneeringud ka enam ei kehti, siis üldjärjekord aina venib," kirjeldab lugeja. "Kui 19 praam läks, siis üldjärjekord ei liikunud üldse, kõik olid bronnid ja eelmiste praamide bronnid," kirjeldab ta.

Tasub märkida, et 23.30 väljumise järel on kirjade kohaselt järgmine võimalus alles homme varahommikul kell 6.30. Ent TS Laevade poolt kinnitati, et öösel väljub ka lisareis, et keegi ei peaks ööd tahtmatult saarel veetma ja jõuaks tagasi mandrile.