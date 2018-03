FOTOD | Metropoli hotelli tulistamise asjaosaliste üle peetav kohtuprotsess lükkus edasi, üks kaitsjaist ei ilmunud kohtusse

Kriminaalasja raames on esitatud süüdistus kolmele mehele vanuses 37-49 eluaastat. Miks kaitsja tulemata jäi, pole selge.

Mullu 2. veebruaril kell 13.50 toimus Tallinnas Roseni tänaval asuva hotelli baaris tulistamine, mille käigus sai haavata 1971. aastal sündinud mees.

Uurimise käigus kogutud andmed viitavad sellele, et tol päeval läks 45-aastane Gruusia kodanik koos kahe tuttavaga hotelli restoranis laua taga istunud 45-aastase mehe juurde ning lõi teda vastu pead. Kui kannatanu üritas vastupanu osutada, siis kaks meest, kes tulid koos väidetava ründajaga, seisid nende vahele. Süüdistuse kohaselt haaras väidetav ründaja oma jope alt tulirelva ning tulistas kannatanut, vigastades tema jalga. Pärast toimunut lahkus tulistaja koos kahe tuttavaga hotellist. Uurimisversiooni kohaselt oli tegu omavaheliste vaenulike suhete pinnalt tekkinud tüliga.

Politsei tuvastas kahtlustatavate isikud peatselt, kuid peamine kahtlustatav põgenes ning asus end varjama. Hiljem tuvastati menetluse käigus, et ta on põgenenud Hispaaniasse. Teavitati Hispaania kolleege, kes pidasid mehe Euroopa vahistamismääruse alusel kinni 13. juulil 2017. Kahtlustatav toodi augustis Eestisse ning ta viibib tänaseni kohtu loal vahi all. Talle on esitatud süüdistus avaliku korra raskes rikkumises ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Ülejäänud kahele mehele on esitatud süüdistus avaliku korra raske rikkumise kaasaaitamises. Kolmel süüdistataval ei ole kehtivat kriminaalkorras määratud karistust.