FOTOD: Mereväelased veetsid ööpäeva päästeparves

Täna lõppes mereväe baaskursuse viimane kontrollharjutus, mille käigus pidid mereväe ajateenijad harjutama laeva hülgamist ja veetma ööpäeva vees olevas päästeparves.

Tallinna Miinisadama veealal läbiviidud lõpuharjutusest osavõtjad harjutasid läbi avariiolukorda sattunud laeva mahajätmise. Harjutuses tuli meeskondadega jõuda päästeparvedesse ja püüda päästjatega kontakti leida.

"Pärast 24 tunni möödumist päästeparves osutusid kõige paremateks just viimased minutid," ütles kursusel osalenud reamees Danil Demidov. "Teadmine, et lõpp on nagu käega katsutav, tõi kogu meeskonnale rõõmu."

"Mereväelase baaskursusel saab mereväkke tulija põhiteadmised laevas toimetulekuks," ütles mereväelase baaskursuse ülem nooremleitnant Tauno Kuusik. "Kursusel valmistutakse laeval ettetulevateks ülesanneteks ja omandatakse

praktiline kogemus tegutsemaks kriisiolukordades, näiteks tulekahjude, lekete või laeva hülgamise korral."

Baaskursusel osalenud mereväe ajateenijad on oma senise teenistusega rahul, ootavad edaspidiselt rohket merel käimist ning pikemate merereisidega kaasnevaid liitlasriikide sadamate külastusi.

Neljanädalasel mereväe baaskursusel osales 2 tegevväelast ja 26 ajateenijat. Mereväekool, mis asub Tallinna Miinisadamas ja kuulub laevastiku koosseisu, annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet, meresidealast

väljaõpet ning teostab täiendus- ja ümberõpet.