FOTOD | Meeleavaldus Vabaduse väljakul: sajad inimesed on tulnud rändeleppe vastu protesteerima. Politseinikud hoiavad üritusel silma peal

Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti teatas ürituse eel, et kutsuvad eestimaalasi meelt avaldama Marrakechis kavandatava rändeleppe heakskiitmise ja hilisema leppe poolt hääletamise vastu. "Leiame, et selline tegevus on vastuolus Eesti Põhiseadusega, kuna võib luua eeldused kohustusele massmigrantide vastuvõtmisks. Eelnimetatud olukord vastandub Eesti põhiseaduslikule ülesandele tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmine, seades otseselt ohtu ka riigi suveräänsuse," sõnasid nad.

Kui veel veidi pärast kella 14 oli kohal paarsada inimest, siis rahvast tuleb hoogsalt juurde. Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnul oli kella 14.20 paiku väljakul 300-400 inimest. Lisaks on päris palju politseinikke.

Kohaletulnute seas torkab silma rohkelt noori inimesi, on tuldud ka terve perega ehk lapsed kaasa võetud. "Eesti kvoot on null," seisab ühe lapse hoitaval plakatil. Kümned inimesed on võtnud kaasa Eesti lipud.

Meeleavaldajatele jagatakse ka vilesid, et nad saaks rahvaesindajad otsesõnu välja vilistada. Laval peetakse ka kõnesid, kus riigiesindajate praegust poliitikat kritiseeritakse.

Antud miiting kestab kella 17ni.