FOTOD | May ja Macron kohtuvad Tapal Briti ja Prantsuse sõduritega

Täna Eestis toimuva ELi tippkohtumise käigus käivad Briti peaminister Theresa May ja Prantsuse president Emmanuel Macron täna hommikul läbi Tapalt, kus asub nende riikide päritolu NATO kontingent.

May on tervituskõnes väga konkreetne - NATO sõdurid on siin, et taltsutada agressiivset Venemaad. "Vene jätkuv agressioon tähendab endast kasvavat ohtu meie sõpradele Eestis, aga ka Lätis, Leedus ja Poolas."

"Ja nagu ma olen varem korduvalt öelnud - lahkumine Euroopa Liidust ei tähenda lahkumist Euroopast," ütles May, kes peab parasjagu läbirääkimisi, et viia Suurbritannia EList välja.