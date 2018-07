FOTOD | Marutuul murdis Järvamaal hulgi puid

Päeval kella 15.50 ajal kukkus Paide linnas Laial tänaval puu sõiduauto peale, kergemaid kahjustusi sai ka kõrval olnud sõiduk.

Tegemist oli paneelmajade vahel kasvanud suure puuga, mille üks haru murdus ja siis parkivate masinate poole langes. Teise, veel püsti jäänud haru saagisid päästjad maha. Fordi, mille peale puu kukkus, vabastasid samuti päästjad.

Umbes samal ajal kukkusid Koigi külas elektriliinid maha. Kuna seal oli vool sees, jäid Sõrandu vabatahtlikud päästjad sündmuskohta kuni elektrikute saabumiseni turvama.

Järva vallas Väike-Kareda külas oli puu elumaja kõrval ohtlikult murdunud ja kuna oli reaalne oht, et see võib maja peale kukkuda, helistas pererahvas häirekeskusesse. Samal ajal, kui Koeru päästjad olid sündmuskohale jõudnud ja olukorraga tutvusid, murdus puu ning kukkus maja katusele. Ime kombel ei teinud see aga erilist kahju. Pärast seda kutsuti sinna juba mehed, kes tegelevad ohtlikute puude langetamisega.